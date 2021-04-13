Сан-Франциско, США, , 23:51 — REGNUM Администрация Discord сообщила, что заблокирует пользователям iOS доступ к серверам NSFW (содержащим неприемлемый контент). Об этом 13 апреля компания сообщила на своём сайте.

Отмечается, что пользователи браузерной версии клиента Discord, а также пользователи его ПК-версии смогут подключиться к таким серверам в случае, если им уже исполнилось 18 лет.

«Однако наличие каналов NSFW не означает автоматически, что весь сервер должен быть обозначен как NSFW», — отметили разработчики, добавив, что серверы будут получать подобную метку в том случае, если большая часть контента будет предназначена для взрослых.

При этом в Discord отметили, что владельцы устройств Apple под управлением iOS не смогут присоединиться к таким серверам вне зависимости от того, достигли ли они возраста совершеннолетия.

Напомним, Discord представляет собой бесплатный мессенджер с поддержкой голосовых сообщений. Запуск платформы состоялся 13 мая 2015 года.

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