Анкара, , 23:47 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 59 187 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Соответствующие данные приводит 13 апреля министерство здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 273 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны 52 104 человека.

Согласно последним данным, всего в Турции выявлено уже 3,96 миллиона носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 34 455 человек скончались от заболевания.

Напомним, ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции о решении правительства с 14 апреля ужесточить комендантский час и ввести дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции ужесточают ограничительные меры из-за COVID-19