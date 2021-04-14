Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Более трехсот бизнесменов и инвесторов, включая таких гигантов, как Apple, Google, Microsoft и Coca-Cola, призывают администрацию президента США Джо Байдена поставить амбициозные цели в отношении изменения климата, которые помогут снизить выбросы газа на 50% к 2030 году. Об этом 13 апреля сообщает Associated Press.

Такая задача требует вдвое увеличить прежде выделяемые Соединенными Штатами инвестиции и внести кардинальные изменения в работу секторов энергии и транспорта. Байден рассматривает варианты по уменьшению углеродного следа к 2030 году в преддверие виртуального Саммита по вопросам климата, который он проведет 22 и 23 апреля и на которой приглашены 40 мировых лидеров.

Ранее коалиция из экологических групп при поддержке губернаторов-демократов запустила рекламную кампанию стоимостью более $10 млн, призывающую администрацию Байдена и Конгресс потратить триллионы долларов на изменение климата и чистую энергию, зная о планах Вашингтона по созданию экологически чистой инфраструктуры и новых «зеленых» рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, возникает давно зреющий вопрос о том, насколько активно США будут стремиться сократить выбросы парниковых газов к 2030 году в рамках своего возобновленного участия в Парижском соглашении, из которого в своё время вышел бывший президентДональд Трамп. Соответствующее заявление, ожидаемое в апреле, потребует изложения того, что именно США планируют делать внутри страны для достижения поставленной до 2030 года цели, и демонстрации наличия политической поддержки.