Киев, , 23:36 — REGNUM Прививочная кампания с использованием китайского препарата CoronaVac началась на Украине, сообщили 13 апреля в пресс-службе украинского минздрава.

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Уточняется, что сначала будут прививать «маломобильные группы, инвалидов и тех, кто о них заботится».

Также будут привиты педагоги, которые будут принимать участие в экзаменах (аналогичных ЕГЭ в России), олимпийцы и паралимпийцы, которые будут представлять Украину на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Кроме того, под вакцинацию подпадают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, CoronoVac — вакцина китайской компании Sinovac. Для полной иммунизации от коронавируса требуется две дозы вакцины с интервалом 28 дней.

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