Вашингтон, 13 апреля, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Поклонники Call of Duty: Warzone обнаружили в файлах многопользовательской игры упоминания о трёх новых видах оружия. Об этом 13 апреля сообщил портал Screen Rant.

Calloduty.com Call of Duty Warzone

Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли файлы с названиями «ar_t9fastburst», «sm_t9spray» и «t9_ballisticknife». Геймеры предположили, что первый относится к новой скорострельной штурмовой винтовке, а второй — к пистолету-пулемёту. Что касается третьего файла, то согласно предположениям, он имеет отношение к боевому ножу из игры Call of Duty: Black Ops.

Ранее студия Raven Software сообщила, что за день заблокировала ещё 30 тыс. аккаунтов игроков Call of Duty: Warzone за читерство (игровое мошенничество). При этом разработчики снова дали понять, что это не последняя волна блокировок.