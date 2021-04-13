Мадрид, , 23:34 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о переговорах о продлении контракта с клуб. Его действующее соглашение истекает по окончании этого сезона.

«Дела с продлением идут хорошо, но я не могу рассказать больше. Я счастлив в «Реале» и надеюсь быть здесь в следующем сезоне, но я не могу сказать больше об этом», — приводит слова хорватского хавбека портал Marca.

В текущем сезоне Модрич принял участие в 29 матчах чемпионата и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».