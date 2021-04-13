Москва, , 23:29 — REGNUM Межфлотский переход из Каспийского в Черное море совершают 15 боевых кораблей и судов из состава Каспийской флотилии (КФл), сообщает 13 апреля пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что межфлотский переход проводится в рамках контрольной проверки итогов зимнего периода обучения.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», — указано в сообщении пресс-службы ЮВО.

Корабли Каспийской флотилии прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск, уточняют российские военные. Сейчас они следуют по Волго-Донскому каналу, преодолевая его многочисленные шлюзы.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам Минобороны России в апреле 2021 года должны быть проведены 4048 учений разного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 520 объектах учебно-материальной базы и 101 полигоне.

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