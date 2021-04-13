Лондон, , 23:24 — REGNUM Студия Digital Extremes выложила в сеть новый трейлер дополнения Call of the Tempestarii фантастической онлайн игры Warframe. Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале проекта.

Стоит отметить, что разработчики также приурочили выпуск ролика к выходу версии игры для консолей нового поколения Xbox Series X и Series S. В видео, они, в частности, рассказали о новых сюжетных сражениях и боях в космосе.

Напомним, масштабное обновление с этими изменениями Digital Extremes выпустила 19 марта 2021 года. Ранее разработчики выпустили версию Warframe для консоли PlayStation 5.

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