Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начинает работу образовательная программа для представителей креативного бизнеса. Об этом 14 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Новое направление обучение подготовил столичный образовательный проект для предпринимателей «Стартап-школа МБМ». Занятия первого потока начнутся 19 апреля. Подать заявку можно на странице проекта до 18 апреля включительно. Курс обучения для представителей креативного бизнеса продлится на пять дней. Тренинги будут проходить в очном формате.

«Креативные индустрии — важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В нем уже работают около полумиллиона человек. Чтобы дополнительно поддержать эту сферу, мы решили запустить практико-ориентированную образовательную программу. Занятия будут идти на протяжении всего года», — подчеркнула Сергунина.

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