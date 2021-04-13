Никополь, Украина, , 23:13 — REGNUM На Украине в городе Никополь Днепропетровской области изнасилована и убита Анжела Мончинская, ранее награжденная за помощь нацистским карателям медалью «За верность украинскому народу».

Об этом 13 апреля сообщает газета «Никопольская правда».

По информации издания, Мончинская работала администратором в подпольном игровом клубе и была убита охранником заведения, который избил и изнасиловал ее, а также ограбил кассу.

После этого злоумышленник устроил поджог помещения, пытаясь скрыть следы преступления. Однако был задержан сотрудниками частной охранной фирмы, прибывшими на место происшествия.

Мончинская скончалась в реанимационном отделении от полученных травм.

Местные СМИ напоминают, что Анжела Мончинская несколько лет собирала деньги на снаряжение и продовольствие, которое возила участникам украинской карательной операции в Донбассе. За это она получила медаль «За верность украинскому народу».

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