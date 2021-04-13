Никополь, Украина, 13 апреля, 2021, 23:13 — ИА Регнум. На Украине в городе Никополь Днепропетровской области изнасилована и убита Анжела Мончинская, ранее награжденная за помощь нацистским карателям медалью «За верность украинскому народу».

Цитата мф Маугли. реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Расплата

Об этом 13 апреля сообщает газета «Никопольская правда».

По информации издания, Мончинская работала администратором в подпольном игровом клубе и была убита охранником заведения, который избил и изнасиловал ее, а также ограбил кассу.

После этого злоумышленник устроил поджог помещения, пытаясь скрыть следы преступления. Однако был задержан сотрудниками частной охранной фирмы, прибывшими на место происшествия.

Мончинская скончалась в реанимационном отделении от полученных травм.

Местные СМИ напоминают, что Анжела Мончинская несколько лет собирала деньги на снаряжение и продовольствие, которое возила участникам украинской карательной операции в Донбассе. За это она получила медаль «За верность украинскому народу».