13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:59 — REGNUM Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 апреля в социальной сети Facebook.

Готовность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот что неймётся? Что Америке надо у наших границ?! Они-то вообще причём?! У себя бы разобрались, а то там драки, стрельба каждый день, а они всё сюда прутся», — отметила Галина Л.

Некоторые комментаторы считают, что Россия всё больше и больше становится окружена натовскими войсками. Люди уверены, что, в случае нападения, Россия ответит, но никому от этого хорошо не будет.

«Ну, это давно не секрет. Везде войска НАТО. Ну, это же не смешно совсем. Не дай Бог, конечно, полетит что в наш огород, мы ответим!» — написала Tamara G.

Часть людей отметила, что США сами провоцируют Россию на стягивание войск к границам. Люди считают, что бесконечные учения НАТО в сопредельных с Российской Федерациях странах не оставляют Москве иных вариантов, как отвечать на вызовы.

«НАТО стягивает свои войска к российским границам и проводит свои учения у российских границ, а потом эти страны ещё обвиняют Россию, когда она защищает на законном основании свою территорию. Мы имеем полное право это делать и размещать свои войска там, где захотим, это не вашего ума дело, а НАТО — нет!» — поделился своим мнением Ricardo I.

Ряд комментаторов уверен, что, несмотря на переброску войск НАТО из США, тем не менее Вашингтон не собирается воевать с Россией руками своих военных. Для этой цели, считают люди, Соединённые Штаты выбрали европейский людской ресурс.

«НАТО — это так теперь армию США называют, которая находится в Евросоюзе — американской колонии, готовой выполнить любой самоубийственный приказ хозяина», — указал Анатолий П.

Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные пользователи оказались убеждены, что НАТО никогда не откажется от идеи сдерживания России. Поэтому, начиная со времён холодной войны, альянс ведёт планомерную политику на окружение нашей страны военными базами.

«Они будут всегда возле границы с Россией держать силы НАТО. Взять, к примеру, план Анаконда, ещё с холодной войны. Охватить РФ со всех сторон — их мечта», — считает Вадим П.

Нашлись и те, кто призвал граждан России не переживать слишком сильно из-за натовских войск в соседних странах. Граждане уверены, что США не готовы напасть на Российскую Федерацию из-за слишком сильных сопутствующих издержек.

«США с НАТО лишь пытаются напугать Россию, чтобы держать в напряжении и не более. Ведь они не сошли с ума, чтобы идти напрямую против государства, имеющего ядерное оружие», — предполагает Иннокентий В.

Напомним, 13 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании в Североморске о том, что США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам.