13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:40 — REGNUM Предложение президента США Джозефа Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу на нейтральной территории вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 14 апреля в социальной сети Facebook.

Вызов (контрольный) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пусть приезжает в Москву, если смелый», — пишет Людмила М.

Многие пользователи тут же предложили Байдену встречное предложение и пригласили его на переговоры в Россию. Таким образом, считают люди, американского лидера удастся убедить в том, что Российская Федерация — миролюбивая страна.

«Какой-то робкий этот Байден. Владимир Владимирович, пригласите его к нам, в Звенигород. Мы его шашлычком угостим, самогончик нальём… Пусть Байден увидит, что мы народ миролюбивый и гостеприимный, и бояться нас надо только тогда, когда нас обижать начнут», — обращается Руслан Б.

Некоторые комментаторы считают, что перед встречей с Путиным Байдену следовало бы принести извинения за свои слова. Люди уверены, назвав главу России «убийцей» американский лидер нанёс целой стране сильнейшее оскорбление.

«Ой. Что творится, что творится… Сам, к темнейшему обратился. Неужели покаяться решил за свои слова?» — вынес предположение Александр А.

Часть людей считает, что Байден не справился с ролью учителя в отношениях с Россией, и ему пришлось давать заднюю. В связи с этим ему и понадобилось срочно встретиться с Путиным.

«Да, ковбой Бидон сдюжил. Проиграл игру, кто больше выдержит взгляд напротив. Попонтовался и сдулся. Как же так, президент «великой» страны будет встречаться с «убийцей»?! Деменция прогрессирует сейчас или тогда, когда он позволил себе бульварное хамство?» — задаётся вопросом Катерина Т.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные пользователи призвали российского президента не соглашаться на встречу. Люди уверены, что лучшей альтернативой станет показательная встреча с главой Китая.

«Я бы на месте ВВП не принял это приглашение в свете санкционной политики Вашингтона, а вместо этого позвонил бы лучше нашему товарищу Си Цзиньпиню и предложил ему встречу в ответ на предложение Байдена о встрече», — пишет Евгений К.

Нашлись и те, кто предложил встретить Байдена с другими, равными ему, одиозными политиками России.

«Как бы там ни было, Байден не тянет на уровень президента. Несет не по протоколу отсебятину. Ему надо не с этим Владимиром встречаться, а с Жириновским. Чтобы диалог шёл на равных», — считает Евгений У.

Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу на нейтральной территории.