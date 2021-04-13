Вашингтон, 13 апреля, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Давление США на Россию не отменяется, несмотря на предложение американского президента Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу, сообщила 13 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По словам представителя администрации США, Вашингтон всё равно планирует вводить санкции за те действия «российского руководства», которые были предприняты и которые осуждают американские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден позвонил Путину и предложил провести «в ближайшие месяцы» личную встречу для обсуждения двусторонних отношений. Саммит предполагается «в третьей стране».