Турин, Италия, 13 апреля 2021, 23:09 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, портал Football Italia сообщил о намерениях «Милана» выкупить права на полузащитника Сандро Тонали у «Брешии».
Согласно информации источника, руководство миланской команды довольно игрой полузащитника, который провел в составе «росссонери» 22 матча в чемпионате Италии и не отличился результативными действиями.
Напомним, что летом «Милан» согласовал с «Брешией» сезонную аренду футболиста за 10 миллионов евро с правом выкупа за 15 миллионов евро.