Турин, Италия, , 23:09 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, портал Football Italia сообщил о намерениях «Милана» выкупить права на полузащитника Сандро Тонали у «Брешии».

Согласно информации источника, руководство миланской команды довольно игрой полузащитника, который провел в составе «росссонери» 22 матча в чемпионате Италии и не отличился результативными действиями.

Напомним, что летом «Милан» согласовал с «Брешией» сезонную аренду футболиста за 10 миллионов евро с правом выкупа за 15 миллионов евро.