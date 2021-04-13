Тирана, , 23:09 — REGNUM В Албании 13 апреля в результате обследования 2862 человек выявили 234 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране выявили лишь 125 новых носителей инфекции. Еще 634 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 128 752 случая заражения коронавирусом. 98 903 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2326 пациентов в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них пять человек — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 27 523. Две трети случаев приходится на Тирану — 19 673. На стационарном лечении находятся 192 пациента.

Уже месяц число пациентов, проходящих лечение в больничных учреждениях, сокращается.

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