Москва, , 07:20 — REGNUM На 2021 год Московский экспортный центр (МЭЦ) запланировал 25 международных бизнес-миссий, к участи е в которых приглашает столичные компании. Об этом 14 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Количество таких мероприятия по сравнению с 2020 годом увеличилось почти в два раза и пять раз по сравнению с 2019 годом. Бизнес-миссии будут представлять из себя серию онлайн-встреч, на которых столичные компании презентуют свои товары и услуги потенциальным зарубежным покупателям и деловым партнерам. Прием заявок от предпринимателей уже начался. Среди главных отраслевых направлений 2021 года — информационные технологии, электроника, медицина, пищевая промышленность, машины и оборудование.

«Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков — Европу, Азию, СНГ и другие. Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например, на Грецию, Германию, Италию, Францию. Кроме того, готовятся бизнес-миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан», — подчеркнула Сергунина.

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