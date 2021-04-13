История вопроса

Высокотехнологичные компактные устройства уже прочно вошли в повседневную жизнь человека. В современном сложном мире сфера их применения невероятно широка: они могут быть полезными 24 часа в сутки, не только когда пользователь бодрствует, но даже в тот момент, когда он спит.



Производители ежедневно анонсируют новые технологии, а также выпущенные на их базе новые гаджеты. Люди, желающие быть в курсе происходящего в индустрии, в обязательном порядке следят за всеми новостями. Таким образом, они получают возможность первыми узнать про дату выхода в продажу очередного устройства, а также про появление революционной технологии, способной в очередной раз изменить мир.