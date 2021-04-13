Купертино, США, 13 апреля 2021, 22:54 — REGNUM Традиционная весенняя презентация новых продуктов американской компании Apple состоится 20 апреля. Информация об этом появилась на сайте производителя.
Какая именно продукция будет показана на мероприятии, официально не сообщается. По данным различных источников, Apple может представить новые модели iPad Pro с обновлённым экраном и более мощным процессором, а также «умные» GPS-трекеры AirTag, которые ожидались еще в 2020 году.
Среди других ожидаемых пользователями новинок компании — наушники AirPods третьего поколения и новая телевизионная приставка Apple TV.