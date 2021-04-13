Турин, Италия, 13 апреля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, портал Calciomercato сообщил, что туринский «Ювентус» хочет сохранить в своем составе нападающего Альваро Морату.

forzaq8 Стадион «Ювентус Стэдиум»

По данным портала, руководство итальянской команды планирует продлить аренду футболиста, принадлежащего мадридскому «Атлетико», еще на один сезон. Это может обойтись «Ювентусу» в 10 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Альваро Мората набрал на свой счет 17 (8+9) очков по системе «гол+пас» в 25 матчах.