Вашингтон, 13 апреля, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Военное командование США перебросит на территорию ФРГ дополнительные силы, в том числе разведчиков, артиллеристов, специалистов кибервойск и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил 13 апреля представитель военной группировки США в Европе и Африке полковник Джо Скрокка.

isafmedia Бундесвер в Афганистане

«Речь идет о полевой артиллерии, ПВО и ПРО, разведке, операциях в киберпространстве, РЭБ, космосе, авиации и о группе обеспечения бригады», — цитирует его доклад пресс-служба Пентагона.

По словам главы Европейского командования ВС США генерала Тода Уолтерса, дополнительные военные контингенты будут направлены в немецкий город Висбаден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с главой минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что США приняли решение дополнительно разместить 500 военнослужащих в Германии, так как хотят «поддержать союзников» по НАТО.