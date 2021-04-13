Вашингтон, 13 апреля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Неофициальная делегация направлена из США на Тайвань, сообщает 13 апреля Reuters.

tingyaoh Тайвань

В сообщении, полученном из Белого дома, отмечается, что президент Штатов Джо Байден 13 апреля направил на Тайвань бывшего сенатора Криса Додда и двух бывших первых заместителей главы Госдепа — Ричарда Армитиджа и Джеймса Стейнберга.

Дипломаты и бывший сенатор направляются на Тайвань для встречи с местным руководством в рамках традиционной политики Вашингтона «отправлять на Тайвань высокие неофициальные делегации». Перечисленные лица названы «друзьями Тайваня».

Агентство отмечает, что Белый дом называет этот шаг «сигналом» Тайваню о приверженности «его демократии».

Напомним, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил:

«Контакты между американским правительством и Тайванем следует считать серьёзным нарушением договорённостей, достигнутых между Китаем и США».