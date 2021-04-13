Йошкар-Ола, 13 апреля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. В Марий Эл до настоящего момента заключены контракты на проведение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на сумму 2,8 млрд рублей. На эти средства в нормативное состояние будут приведены 187 км дорог, сообщает пресс-служба правительства республики.

Paweł Kuźniar Плохие дороги

Также подписаны контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Йошкар-Олинской городской агломерации на сумму 341 млн рублей. На дополнительно выделяемые средства в размере 50 млн рублей будут отремонтировано еще шесть улиц в Йошкар-Оле.

По распоряжению правительства республики дополнительно выделено 399 млн рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и 570 млн рублей на продолжение реализации первого этапа строительства магистрали в створе улиц Кирова-Строителей.

Сверх планируемых объемов в текущем году в Марий Эл намерены провести ремонт еще 14 объектов общей протяженностью 125,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в Марий Эл было выделено 3,432 млрд рублей. На эти средства было приведено в нормативное состояние 152,3 км республиканских трасс и 18,5 км дорог в Йошкар-Олинской агломерации. Запланированный на год объем работ перевыполнен на 18,8% и 23,1% соответственно. На региональный проект в текущем году планируется направить 2,876 млрд рублей, что на 556 млн рублей или более чем 16% меньше объема финансирования в предыдущем году.

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