Лондон, 14 апреля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Солист группы The Rolling Stones Мик Джаггервыпустил новую песню Easy Sleazy, записанную вместе с гитаристом Дэйвом Гролом (Nirvana). Об этом 13 апреля сообщает BBC.

Georges Biard Мик Джаггер в 2014 году

Песня посвящена карантину, который был введен во многих странах из-за пандемии коронавируса. Автор в ироничной манере описывает до чего доводит сидение в четырех стенах и как это надоедает.

«Пересмотрел ТВ и обеспечил себе лоботомию./ Думаю, что и вес поднабрал./ Выпью еще немного и снова помою раковину», — говорится во втором куплете песни.

Только сегодня опубликованный на YouTube клип уже набрал почти 90 тысяч просмотров, а пользователи без устали выражают в комментариях свой восторг.