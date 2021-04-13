Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Студия Kids With Sticks выложила в сеть анонсирующий трейлер игры Rogue Spirit. Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале портала Gematsu.

Rogue Spirit © steam.com

Игра будет выполнена в жанре rogue-lite (присутствует процедурная генерация контента, у игрока есть всего одна жизнь, имеются отличия от жанра Rogue-like) с элементами stealth-механики (персонажи должны действовать скрытно). Геймерам предложат управлять принцем-призраком, который борется с пришедшим в его мир злом.

Релиз игры в формате раннего доступа состоится на платформе ПК в августе 2021 года. Стоит отметить, что это первая игра студии Kids With Sticks.

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