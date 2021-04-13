Флоренция, Италия, , 22:38 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, портал Calcionews24.com рассказал о состоянии российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

По данным портала, форвард продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в матче 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой» 3 марта. Россиянин проводит тренировки индивидуально.

Отмечается, что нападающий пропустил пять последних матчей «Фиорентины» из-за повреждения.

17 апреля «Фиорентина» встретится с «Сассуоло» в гостях.