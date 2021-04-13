Донецк, , 22:37 — REGNUM Украинские каратели активно применяют средства радиоэлектронной борьбы для блокировки полетов беспилотников миссии ОБСЕ над районами своего расположения, сообщил 13 апреля заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Он уточнил, что такие действия украинские силовики предпринимают для того, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

«С целью сокрытия от наблюдателей СММ ОБСЕ запрещенного вооружения и военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают активно применять средства радиоэлектронной борьбы, блокируя работу беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ», — сказал Эдуард Басурин.

По его словам, такие факты зафиксированы в районах железнодорожных станций Дружковка, Волноваха и Зачатовка, подконтрольных Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года власти Украины проводят карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский государственный переворот в Киеве.

Жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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