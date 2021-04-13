Саранск, 13 апреля, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Одной из главных задач в период пандемии являлось недопущение спада в экономике. К началу года в проекте по повышению производительности труда и стимулированию технологического развития участвовали 815 средних и крупных предприятий в Приволжском федеральном округе, относящихся к базовым несырьевым отраслям экономики, заявил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров на заседании Ассоциации законодателей округа, которое состоялось в Саранске.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что такое число компаний — участников проекта на четверть превышает планируемый уровень. По мнению Комарова, реализация нацпроекта по росту производительности труда — важное направление, в рамках которого нужно обсудить региональные практики, в том числе Татарии, Нижегородской области, Пермского края.

«Рост производительности труда позволит повысить благосостояние людей, что и является нашей основной целью», — подчеркнул полпред.

Повысить производительность труда возможно только при тесном взаимодействии бизнеса и научно-технических достижений при координирующей роли органов госуправления. Также необходимо сбалансированное законодательное обеспечение.

Доклад на эту тему представил спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин. Он рассказал, что в республике выработаны несколько магистральных направлений для повышения производительности труда: бережливое производство, а также оптимизация производственных процессов и условий труда.

«Задача повышения производительности труда поставлена в качестве одной из приоритетных и в Стратегии-2030, принятой в республике в ранге закона», — заключил председатель Госсовета республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области уже в 2019 году 85 предприятий включились в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Тогда губернатор региона Глеб Никитин отмечал, что по планам в нацпроекте должны были участвовать 47 предприятий. На тот момент результат области был лучшим по стране и более чем в два раза превысил средний российский показатель.