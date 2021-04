Лос-Анджелес, США, , 22:33 — REGNUM Режиссёр второй части фильма «Мег: Монстр глубины» Бен Уитли рассказал, что собой будет представлять новая картина. Об этом 13 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист сказал, что сюжет предоставил ему возможность действовать в «безумно большом масштабе», особенно если сравнивать с его картиной «Перестрелка» 2016 года.

Уитли отметил, что из-за этого он сразу почувствовал груз той ответственности, которую он несёт перед поклонниками фильмов про огромных акул-монстров. Режиссёр намекнул, что, таким образом, повествование сиквела будет ещё более насыщенным, чем оригинальная картина.

Напомним, фильм «Мег: Монстр глубины» снял режиссёр Джон Тёртелтауб, картина вышла на экраны в августе 2018 года. При бюджете $130 млн она собрала в прокате США $145,4 млн, а в мире — $530,2 млн.

