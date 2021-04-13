Вашингтон, , 22:36 — REGNUM NPE Team, подразделение Facebook, тестирует сервис для свиданий Sparked. Об этом 13 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, пользователи, войдя в приложение через Facebook, смогут присоединиться к «онлайн-мероприятию» и пообщаться с другими участниками сервиса по отдельности. Каждое такое «свидание» длится четыре минуты, и если оно пройдёт успешно, то у пользователей появляется возможность пообщаться еще десять минут.

Добавим, что Sparked станет вторым сервисом для знакомств от Facebook. В 2019 году компания запустила в США приложение для знакомств Dating.

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