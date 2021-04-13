Оттава, , 22:21 — REGNUM BioWare и Electronic Arts опубликовали ролик, в котором показали разницу графики оригинальной трилогии игр Mass Effect и будущим переизданием. Видео было размещено 13 апреля на YouTube-канале франшизы.

Видео выполнено в формате 4K и содержит множество сцен с известными локациями из игр. Разработчики отметили, что внесли в «движок» изменения, которые позволили ему работать с текстурами высокого разрешения. Кроме того, BioWare изменила систему отражения света пластиками, тканями и металлами.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition запланирован на 14 мая 2021 года. Ранее студия сообщила, что геймеры могут оформить предзаказы на ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) на различных платформах.

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