Рим, 13 апреля, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Решение о сроках начала отмены ограничений в Италии может быть принято на следующей неделе, 19−25 апреля, заявил во вторник, 13 апреля, министр экономического развития Джанкарло Джорджетти.

russian.news.cn Мужчина в маске. Рим. Италия

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Когда именно будут отменены ограничения, пока сказать затруднительно, но ситуация в Италии, судя по данным статистики, улучшается, добавил он.

По данным на13 апреля, в Италии умерли 115 088человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на476 (днем ранее — на 358). Число подтвержденных носителей выросло на13 447(днем ранее — на9789). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 793 033 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 519 220человек — на5197 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 018 236 человек, что составляет 6,67% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.