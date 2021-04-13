Москва, , 22:11 — REGNUM Бывшая возлюбленная Тимати, певица Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Об этом 13 апреля пишет издание StarHit.

По данным СМИ, подписчики Алексы заметили обручальное кольцо на безымянном пальце Дайчева. Фанаты певицы спросили ее в Instagram, можно ли поздравить пару со свадьбой, на что певица лаконично ответила: «Можно».

Ранее стало известно, что Алекса ждёт ребёнка от тренера. Для певицы это будет первый ребёнок, а для Дайчева уже второй.

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