Рим, , 22:09 — REGNUM Власти Италии во вторник, 13 апреля, опубликовали правила проведения прививочной кампании на предприятиях.

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В числе необходимых условий — доступность вакцины, возможность соблюдать условия ее хранения и письменно заверенное согласие работников на вакцинацию.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 13 апреля, в Италии умерли 115 088 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 476 (днем ранее — на 358). Число подтвержденных носителей выросло на 13 447 (днем ранее — на 9789). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 793 033 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 519 220 человек — на 5197 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 018 236 человек, что составляет 6,67% населения Италии.