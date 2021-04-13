Французская Республика, , 22:08 — REGNUM После кризисного совещания в связи с продолжительными ночами заморозков министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди рассказал о том, какие механизмы будут созданы для поддержки фермеров. Об этом сообщает 13 апреля Le Parisien.

Министр заявил, что текущая ранняя весна была катастрофической для французских фермеров, из-за последующего резкого похолодания с минусовой температурой ночью. Правительство отмечает, что данное метеорологическое явление приведет к «большому экономическому шоку». Жюльен Денорманди сказал, что «у нас произошло драматическое климатическое событие. Наверное, самая крупная агрономическая катастрофа начала XXI века».

«Несколько сотен тысяч гектаров, были затронуты [морозами]. Финансовые потери будут очень значительным».

Жюльен Денорманди «Был эффект сильной жары, поэтому растения распускались, но за одну ночь температура резко упала и уничтожила все».

Морозы во Франции не являются редкостью в апреле, но этой весной они началсь после периода очень высоких температур.

По словам министра, «экономические потери сначала затронут производителей фруктов, позже производителей вина и зерновых культур».

Хотя еще слишком рано подводить полный итог, Жюльен Денорманди дал некоторые разъяснения относительно механизмов помощи фермерам, сказав, что «они будут происходить поэтапно, в зависимости от того, когда будет упущен доход. Выплата будет производиться в зависимости от характера посевов, а следовательно, и периода сбора урожая».

Читайте ранее в этом сюжете: Аномальные морозы привели к вымерзанию большей части винограда во Франции