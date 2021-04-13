Париж, 13 апреля, 2021, 22:08 — ИА Регнум. После кризисного совещания в связи с продолжительными ночами заморозков министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди рассказал о том, какие механизмы будут созданы для поддержки фермеров. Об этом сообщает 13 апреля Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

Министр заявил, что текущая ранняя весна была катастрофической для французских фермеров из-за последующего резкого похолодания с минусовой температурой ночью. Правительство отмечает, что данное метеорологическое явление приведет к «большому экономическому шоку». Жюльен Денорманди сказал, что «у нас произошло драматическое климатическое событие. Наверное, самая крупная агрономическая катастрофа начала XXI века».

«Несколько сотен тысяч гектаров были затронуты [морозами]. Финансовые потери будут очень значительным».

Жюльен Денорманди «Был эффект сильной жары, поэтому растения распускались, но за одну ночь температура резко упала и уничтожила все».

Морозы во Франции не являются редкостью в апреле, но этой весной они начались после периода очень высоких температур.

По словам министра, «экономические потери сначала затронут производителей фруктов, позже производителей вина и зерновых культур».

Хотя еще слишком рано подводить полный итог, Жюльен Денорманди дал некоторые разъяснения относительно механизмов помощи фермерам, сказав, что «они будут происходить поэтапно, в зависимости от того, когда будет упущен доход. Выплата будет производиться в зависимости от характера посевов, а следовательно, и периода сбора урожая».