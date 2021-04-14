Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Не укладываясь в назначенные экс-президентом США Дональдом Трампом сроки, новый глава Белого дома Джо Байден планирует вывести американских военных из Афганистана к годовщине терактов 11 сентября. Об этом 13 апреля сообщает The Washington Post.

«Президент Байден намерен вывести американских военных из Афганистана к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, из-за которых США вступили в самою длительную войну», — отмечается в издании.

Источники в администрации президента сообщили, что официальное заявление будет сделано 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден отмечал, что соблюсти оговоренный соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело».