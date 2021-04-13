Вашингтон, 13 апреля, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Заявление о том, что иранские ядерщики начинают обогащение урана до 60%, является провокационным и усугубляет недоверие к Тегерану, сообщила 13 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

Псаки «Мы серьёзно относимся к провокационному объявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%».

По словам представителя американской администрации, эту инициативу Тегерана участники ядерной сделки — то есть Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия — должны осудить.

Она добавила, что у Вашингтона возникают сомнения, можно ли положиться на обещания Ирана вернуться к соблюдению ядерной сделки, если США отменят санкции. Заявление из Тегерана усугубляет негатив, который исходит из ультимативного характера требований Ирана отменить санкции.