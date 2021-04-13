Мурманск, , 21:45 — REGNUM В Мурманской области работу по возврату долгов населения за вывоз мусора взяла на себя частная организация «Агентство Р.О.С. ДолгЪ». Соответствующий договор с компанией заключил региональный оператор по обращению с ТКО.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании-регоператора «Управление отходами», долг за вывоз мусора в Мурманской области составляет уже более 40 млн рублей. В числе неплательщиков — свыше 12 тысяч северян.

«Представители организации могут лично встречаться с должниками или вести с ними переговоры по телефону, отправлять им сообщения по интернету, письма по почте и совершать иные законные юридические действия, направленные на погашение задолженности в досудебном порядке», — сообщил регоператор.