Москва, , 21:46 — REGNUM Певица Айза Долматова рассказала подписчикам о своей жизни. В Instagram-аккаунте она опубликовала пост, где поделилась историями из детства.

https://www.instagram.com/p/CNkxyAFAwKL/

Певица рассказала, что трудности в её жизни начались с момента появления на свет — тогда новорождённую Айзу и её маму сразу после выписки из роддома сбила машина. «В 10 лет я была на войне, была в плену. Я выжила», — пишет Айза (речь идёт о первой Чеченской войне).

Певица подытожила свой рассказ тем, что все её мужчины были талантливыми, но с ними не складывались отношения из-за характера Айзы. «Просто я не их женщина! Просто я всю свою жизнь привыкла бороться за все! Я привыкла выживать.» — объясняет Долматова.

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