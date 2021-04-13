Париж, , 21:44 — REGNUM Французы смогут пройти вакцинацию не выходя из автомобиля. Об этом 13 апреля сообщает Le Parisien со ссылкой на Окситанское региональное агентство здравоохранения.

Первый во Франции «вакцино-драйв» открылся 13 апреля в городе Сен-Жан-де-Вест, на окраине Монпелье. Он позволяет людям получить прививку против COVID-19 не выходя из машины.

«Идея состоит в том, чтобы обеспечить дополнительный способ вакцинации», — сказал представитель регионального агентства здравоохранения региона Окситании Александр Паскаль, отмечая, что «вакцино-драйв» поначалу сможет вакцинировать только 200 человек в неделю.

Для того, чтобы попасть на прием, необходимо заранее записаться и прибыть на автомобиле на выделенную автостоянку, кандидаты на вакцинацию будут проходить те же этапы, что и в обычных центрах вакцинации: проверка регистрации, медицинская анкета, в случае необходимости врачебная консультация, вакцинация, проводимая врачами и медсестрами, оплачиваемый отпуск, врачебное наблюдение. По словам Александр Паскаля «Большая разница лишь в том, что люди делают все это [прививаются] в своей машине».

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