Москва, , 21:42 — REGNUM В Росгвардии освобождены от занимаемых должностей пять генералов, сообщает 13 апреля газета «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Сняты со своих постов заместитель директора Росгвардии — главнокомандующий войсками Нацгвардии Юрий Бабкин, начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, начальник Пермского военного института генерал-майор Владимир Купавский, начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник Финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин.

Также лишились своих должностей начальник Договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников, командующий Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе генерал-лейтенант Василий Федорук и начальник управления транспортного обеспечения ЦВО генерал-майор Тарас Васильев.

Кроме того, освобожден от должности по выслуге лет генерал-лейтенант Сергей Чувакин.

По информации издания, от должностей освобождены начальник управления Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов, глава карельского управления МЧС полковник Алексей Енисеев и капитан I ранга, а также начальник военного управления ВВО Иван Ковалев.

В то же время, полковник Игорь Абашкин назначен начальником управления Росгвардии, полковнику Андрею Бунину доверен пост замглавы управления ведомства по Крыму и Севастополю, полковник Иван Ванчугов возглавит брянское управление Росгвардии, а полковник Алексей Исаев будет руководить управлением боевой подготовки.

Первым заместителем начальника инспекции Росгвардии назначен Сергей Лемешко, Дмитрий Расчетов возглавит управление ведомства по Чувашии, а Сергей Шевчук будет руководить Департаментом Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

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