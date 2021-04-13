Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, портал TSN сообщил, что защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело мог покинуть клуб в последний день трансферного окна.

По данным источника, руководство «рейнджеров» предлагало 25-летнему хоккеисту расторгнуть соглашение, но в ответ получило отказ. В таком случае клуб планирует выкупить контракт защитника по окончании сезона.

Также сообщается, что «Монреаль» планировал подписать Деаджело в случае его ухода из «Рейнджерс».

Напомним, что защитник не принимает участие в официальных матчах команды с 30 января из-за конфликта с российским голкипером Александром Георгиевым.