Балашиха, Московская область, , 21:35 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, «Авангард» принял на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках шестого матча серии финала Восточной конференции. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой гостей с сухим счетом — 2:0.

Обе шайбы в ворота «Авангарда» были заброшены в третьем периоде. В составе «казанцев» дважды отличился Кирилл Петров — на 46-й и 60-й минутах встречи.

Таким образом, «Ак Барсу» удалось сравнять счет в серии — 3:3.

Решающий седьмой матч противостояния состоится 15 апреля в Казани.