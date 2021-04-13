Саранск, , 21:32 — REGNUM В ходе рабочей поездки в Мордовию полпред президента в ПФО Игорь Комаров провел встречу с врио главы республики Артемом Здуновым. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития Мордовии Здунов доложил, что в настоящее время ведется активная работа, связанная со снижением государственного долга. Республика активно работает с Минфином РФ в этом направлении, уже выработан комплекс решений, которые будут применяться и позволят региону полноценно участвовать в национальных проектах.

«Работаем и над тем, чтобы ограничения, связанные с госдолгом республики, были сняты — для нас это существенно», — добавил руководитель региона.

Комаров поддержал решение этого вопроса, констатировав, что в Мордовии самая тяжелая ситуация из всех регионов округа по отношению госдолга к доходам бюджета.

«Надеюсь, что работа с Минфином и федеральными органами власти в этом направлении будет способствовать развитию республики», — подчеркнул полпред.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к предстоящим выборам. В Мордовии в текущем году пройдут выборы всех уровней, от выборов муниципальных депутатов до выборов главы республики. Здунов акцентировал внимание, что органам власти и общественным институтам необходимо обеспечить объективность и демократичность избирательного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля ситуация с госдолгом республики обсуждалась на совещании правительства РФ, которое провел президент России Владимир Путин. Он отметил, что проблема долговой нагрузки и ограничений, связанных с ней, является основной для Мордовии. При этом по итогам года удалось увеличить доходы региона на 4,1% — до 25,1 млрд рублей. Сейчас проводится работа по сокращению рыночного долга и процентных платежей. Здунов попросил поддержать республику в разработке совместно с правительством РФ индивидуальной программы социально-экономического развития по примеру Кемеровской области.

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