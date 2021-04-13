Лондон, , 21:32 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2472 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 13 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данные, всего на территории страны выявлено уже 4 375 814 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 127 123 случая летального исхода.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о3568 новых случаях заболевания и 13 умерших пациентах с COVID-19.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 21,5%, а количество умерших — на 4% по сравнению с предыдущей неделей.