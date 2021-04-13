Стокгольм, , 21:45 — REGNUM С 9 апреля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 39. Такие данные 13 апреля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 660 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 876 506 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 495 026 человек, вторую — 624 864 человека.

По состоянию на 13 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 393 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.