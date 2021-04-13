Рим, 13 апреля, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено увеличить дефицит бюджета еще на 40 млрд евро и использовать эти средства на новые программы поддержки экономики, сообщают национальные СМИ во вторник, 13 апреля, со ссылкой на осведомленные источники.

Alanyadk Кредитные карты

При таком сценарии дефицит бюджета в полтора раза превысит ранее запланированный уровень (7% ВВП) и составит 11% ВВП — что в несколько раз выше, чем допускают правила ЕС, но в Риме надеются на то, что Брюссель учтет особые «коронавирусные» обстоятельства.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.