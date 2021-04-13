Москва, , 21:19 — REGNUM Одобренный правительством Японии план сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан не согласован с соседними государствами, в том числе с Россией, заявила 13 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия серьезно озабочена такими действиями Японии, власти которой не проинформировали заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией. Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение», — отметила Мария Захарова.

«Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла самая крупная ядерная авария с начала XXI века.

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