Киев, , 21:17 — REGNUM Украина предложила союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые в альянсе могут сделать прямо сейчас, чтобы «оперативно, содержательно и по сути» поддержать Киев в нынешней ситуации.

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organization

Об этом заявил вечером 13 апреля глава МИД страны Дмитрий Кулеба по итогам ранее состоявшихся мероприятий в Брюсселе с его участием — встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заседания комиссии Украина-НАТО и встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба не уточнил, о каких десяти шагах идёт речь, но заявил, что абсолютно все государства-члены НАТО, «союзники», высказались в поддержку Украины.

«Ни у кого нет каких-то разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. Есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации», — сказал глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер-министр правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииОльга Стефанишина заявила о неправильном подходе НАТО в отношении Украины. В частности. она считает, что евроатлантическая интеграция не может быть «наградой за правильные реформы» и призывает альянс немедленно начать консультации о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ).