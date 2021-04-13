Москва, , 21:15 — REGNUM Телефонный переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись по инициативе Вашингтона, сообщили 13 апреля в пресс-службе Кремля.

В сообщении о переговорах Путина с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-служба Кремля уточнила следующий нюанс:

«Президент России также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на Украине, в Афганистане, в Иране и ряд других тем обсуждались в ходе телефонной беседы Путина и Байдена. Американский лидер, как отмечается, подтвердил приглашение, сделанное ранее Путину, участвовать в саммите по климату 22−23 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили разговор Путина и Байдена на фоне Донбасса